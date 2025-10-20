وزير التجارة الخارجية يشارك في أشغال “الاونكتاد” بجنيف

شارك، اليوم الإثنين، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق في أشغال الدورة الـ16 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ”الأونكتاد” بجنيف.

وتنعقد الدورة لـ ”الأونكتاد” تحت شعار ”قرار المستقبل: العمل على التحول الاقتصادي المساهم في التنمية العادلة والشاملة والمستدامة”. بمشاركة قادة الدول والحكومات ووزراء الخارجية والمالية والتجارة والاقتصاد. من 195 دولة عضو في ”الأونكتاد” إلى جانب الفاعلين في مجالي التجارة والاقتصاد.