وزير التجارة الخارجية يُشرف على مراسم إحياء عيد الاستقلال

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اليوم، بمقر الوزارة، على مراسم الوقوف دقيقة صمت ترحماً على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة، في إطار إحياء الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال.

وحسب بيان للوزارة، جرت هذه المراسم بحضور إطارات الوزارة وموظفيها وعمال وعاملات القطاع. في أجواء طبعتها مشاعر الاعتزاز والفخر بتضحيات الشهداء الأبرار الذين افتدوا الوطن بأرواحهم من أجل نيل الحرية والاستقلال.