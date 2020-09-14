وزير التجارة: “الرقمنة هي السبيل نحو تطور النشاط التجاري”

ترأس وزير التجارة كمال رزيق ، اليوم الاثنين، اجتماع مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بإصلاح السجل التجاري.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذا الاجتماع خصص لمتابعة عملية تحيين القوانين الخاصة بالسجل التجاري وكذا عمليات الرقمنة واستخدام كل الوسائل الحديثة لتتماشى ومتطلبات المتعاملين الاقتصاديين.

هذا وأكد الوزير أن السجل التجاري الالكتروني سيساهم في القضاء على السجلات التجارية الوهمية أو تلك المزورة مبرزا أن الرقمنة هي السبيل نحو تطور النشاط التجاري وإضفاء الشفافية على المعاملات التجارية.