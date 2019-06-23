وزير التجارة السعيد جلاب لـ “الـــنّـــــــــــــهار”: “ملف استيراد السيارات أقل من 3 سنوات قيد الدراسة”

قرار غلق سوق تيجلابين ولائي ولم تصلني أي معلومة حوله

المدير العام للصالون الطيب زيتوني لـــ “الـــنّــــــــــــــــهار”: “سيتم إلغاء المعرض الدولي للسيارات إذا تأجل مرة ثانية”

أكد وزير التجارة، السعيد جلاب، إنّ ملف استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات لا يزال قيد الدراسة من طرف اللجنة المكلفة بذلك.

مؤكدا، أنّ أيّ تقدم في الملف سيتم الإعلان عنه مباشرة، فيما أكد الوزير أن قرار غلق

سوق تيجلابين بولاية بومرداس كان قرارا ولائيا ولم تصل الوزارة أي معلومة حول هذا السوق.

وقال السعيد جلاب في تصريح خص به «النهار»، على هامش المعرض الجزائري الدولي، إن ملف

استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات لا يزال قيد الدراسة من طرف اللجنة المكلفة بذلك،

مؤكدا أن أي تقدم في الملف سيتم الإعلان عنه مباشرة وإطلاع الرأي العام على كل التفاصيل،

فيما أكد الوزير أن قرار غلق سوق تيجلابين كان قرارا ولائيا ولم تصل الوزارة أي معلومة حوله.

وقال الوزير إن الجزائر وقّعت على قرار التبادل الحر من بين 24 بلد إفريقي، مؤكدا أن

هذه الدول تعمل على رفع عملية التبادل التجاري إلى أكثر من 11 من المئة، مشيرا إلى أن

الجزائر ستكون من بين أكبر الدول المصدرة للمنتوج المحلي الجزائري على غرار كبرى بلدان العالم،

منها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتركيا والاتحاد الأوروبي.

وقال جلاب إن هناك عملا بين الدول الأفريقية من أجل خفض الرسوم الجمركية، والتي ستمنح للدول

الإفريقية فقط، مضيفا أن المنتوج الجزائري يحتل المراتب الأولى، خاصة من ناحية الجودة والنوعية، مؤكدا أنه

لايزال هناك عائقين، الأول تمثل في التكلفة العالية للرسوم الجمركية والثاني يتمثل في غلاء السلع، مما يؤدي إلى ارتفاع المنتوج.

وقال الوزير من جهة أخرى، إن الاستراتيجية التي اعتمدت خلال شهر رمضان ستكون على طول

السنة من أجل ضمان أسعار منخفضة وتوفر المنتوجات في الأسواق، مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من

الشباب استحسنوا فكرة الأسواق الجوارية التي ساهمت في خفض أسعار الخضر والفواكه ودمج عدد هائل من الشباب في عالم الشغل.

وقال ذات المسؤول، إنه تم منع الفلاحين من تخزين المواد الفلاحية، مشيرا إلى أنه تم تكليف

أعوان الرقابة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بمنع تخزين المنتوجات الفلاحية والعمل

على تزويد الأسواق بجميع المواد الفلاحية.

المدير العام للصالون الطيب زيتوني لـ “الــــنّــــهــار” : “سيتم إلغاء المعرض الدولي للسيارات إذا تأجل مرة ثانية”

وكشف المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير «صافكس»، الطيب زيتوني، في حديثه إلى «النهار»، عن تأجيل

المعرض الدولي للسيارات إلى شهر أكتوبر من السنة الجارية، وذلك بناء على طلب أصحاب مصانع تركيب السيارات،

مؤكدا أنه في حال تأجيله مرة ثانية بعد شهر أكتوبر سيتم إلغاؤه نهائيا.