قناة النهار وزير التجارة : “القهوة مادة غير أساسية وغير مدعمة” بقلم قناة النهار نشر في 08 أوت 2024 - 11:21 وزير التجارة شارك غرِّد أرسل 183 0 وزير التجارة : “القهوة مادة غير أساسية وغير مدعمة” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/yRFtw اقرأ أيضا جزائريون : عماد .. براءة تعيش وسط النفايات فهل من مغيث قناة النهار 29 جويلية المتحصل على المرتبة الأولى وطنيا في البكالوريا .." أحلم بأن أصبح مهندسا في الذكاء الإصطناعي" قناة النهار 18 جويلية نهاركم مبروك : العدد22 قناة النهار 05 أوت وزير التربية: " تعميم التعليم التحضيري.. ومناصب خريجي المدارس العليا مضمونة" قناة النهار 08 أوت صريح جدا : كم تقيم نسبة جمالك من 10..هذه مقاييس الجمال عند الجزائريين !؟ قناة النهار 03 أوت رئيس الجمهورية يشرف على تكريم المتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا قناة النهار 06 أوت بلغ عدد ملفات المترشحين للرئاسيات 16 ملف والعملية متواصلة..التفاصيل قناة النهار 25 جويلية مصطفى بيراف يقصف بالثقيل : إيمان خليف بنت جزائرية فحلة..والقضية راح تروح للعدالة الدولية قناة النهار 06 أوت شرفي.. المحكمة الدستورية عندها 7 أيام للفصل في قائمة المترشحين النهائية لكن يوم فقط يكفيها قناة النهار 25 جويلية شاهد أوّل تصريح للمتحصلة على المرتبة الثالثة وطنيا في البكالوريا قناة النهار 18 جويلية