وزير التجارة: المشروبات الجزائرية حققت الإكتفاء الذاتي وارتفاع الطلب عليها إفريقيا

قال وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الإثنين، أن المشروبات الجزائرية حققت الإكتفاء الذاتي، كما ارتفع الطلب عليها في الأسواق الإفريقية.

وجاء ذلك، في تصريحات للوزير، على هامش إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية للمعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة.

وحسب بيان لوكالة الأنباء الجزائرية، ينظم المعرض، بقصر المعارض إلى غاية 11 مارس. ويعرف المعرض مشاركة حوالي 90 شركة وطنية وأجنبية ناشطة في المجال.

وأكد الوزير أن هذه التظاهرة الاقتصادية تعتبر فرصة للتعريف بالمنتوجات الوطنية خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان الكريم.

كما يهدف لتعزيز هذه الشعبة والرفع من القيمة المضافة وجودة المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير.

وكشف الوزير بالمناسبة، أن متوسط حجم صادرات المشروبات الجزائرية يرتفع كل سنة. حيث بلغ حوالي 20 مليون دولار ما بين 2020 -2022، تم تصديرها من طرف 100 متعامل اقتصادي جزائري.

كما توقع رزيق تضاعف أرقام تصدير هذه المنتجات خلال 2023، نظرا لارتفاع الطلب على المشروبات الجزائرية خاصة من الأسواق الإفريقية.

مشيرا الى نجاح هذه الشعبة في الولوج الى الأسواق العربية والأوروبية وحتى الأمريكية.

وأضاف بأن المشروبات الجزائرية “حققت الاكتفاء الذاتي و غطت حاجيات المواطنين بنسبة 100 بالمائة”.

وواصل الوزير بالقول، انه “يعول كثيرا على هذه الشعبة للمساهمة في رفع حجم صادرات البلاد خارج المحروقات نظرا لجودتها ونوعيتها “.

كما طلب الوزير من المتعاملين الاقتصاديين تقديم عروض خاصة وترويجية في شهر رمضان. نظرا للاستهلاك الكبير التي تعرفه المشروبات في هذا الشهر.