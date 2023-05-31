وزير التجارة: المقاربة الجزائرية تعتمد على وضع إستراتيجية قارية حقيقية

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، على ضرورة تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. داعيا إلى الشروع في المبادلات التجارية البينية الإفريقية.

وجاء هذا خلال مشاركة وزير التجارة زيتوني في أشغال الإجتماع الوزاري لوزراء التجارة “منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية” (زليكاف) المنظم بنيروبي.

وخلال العرض التقديمي لقواعد المنشأ، المتعلقة بالسيارات والنسيج. أكد الوزير أن “المقاربة الجزائرية تعتمد على وضع إستراتيجية قارية حقيقية خاصة في مجال صناعة النسيج والمواد الأولية والمناولة في قطاع السيارات. مع استغلال كل الإمكانيات اللازمة التي تحوز عليها القارة الإفريقية.

كما شدّد وزير التجارة، على ضرورة تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والبدء في المبادلات التجارية البينية الإفريقية. كمرحلة أولى والتفكير في تطوير مختلف الصناعات وفق إستراتيجية قارية. لرفع نسبة الإدماج وتحقيق الإندماج الإقتصادي القاري بين الدول الإفريقية”.

وأضاف الوزير أن هذه الإستراتيجية، ستخلق مناصب شغل جديدة، وسلاسل قيم وستمكن الدول الإفريقية من خلق الثروة من خلال تحويل ثرواتها الخام وتصنيعها قاريا.

كما كان لوزير التجارة لقاء مع نظيره الأوغندي هون دافيد باهاتي. حيث تباحث الطرفان “سبل وآليات تنفيذ مقررات زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الأوغندي إلى الجزائر. والتي توجت بالتوقيع على عدة إتفاقيات ومذكرات تفاهم التي تصبوا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.

كما تحادث الوزير مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب. حيث عبر الطرفان “عن إرتياحهما لمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.

وأكد زيتوني بهذه المناسبة، عن “عزمه لمواصلة دعم مستوى التبادلات الاقتصادية الثنائية”. كما ثمنت من جهتها السيدة بن رجب “الديناميكية الحالية التي تشهدها العلاقات الأخوية الجزائرية التونسية”.

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