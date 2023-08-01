وزير التجارة: المكيفات إرتفعت بـ80 بالمائة وهذا السبب!

قال وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أن ارتفاع أسعار المكيفات الهوائية سببه الجشع إن لم تكن مؤامرة.

وأضاف وزير التجارة في كلمة له على هامش لقائه مع منتجي ومستوردي الأدوات المدرسية تحضيرا للدخول المدرسي، أن هناك شبكات تتلاعب بالإقتصاد الوطني وبجيوب المواطنين. مؤكدا أن قانون المضاربة سيطبق على من يريد التلاعب بجيوب المواطنين.

وكشف وزير التجارة في سياق ذي صلة، أن البورصة العالمية مستقرة وأسعار الشحن والنقل تنخفض لكن الأسعار لا تزال مرتفعة. مشيرا إلى أن أسعار المكيفات لم ترتفع في المصنع والجملة لكن في محلات التجزئة إرتفعت بـ 80 بالمائة.