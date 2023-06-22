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وزير التجارة.. انجازات 3 سنوات تبشر بأمور إيجابية

بقلم أسماء.ع
وزير التجارة.. انجازات 3 سنوات تبشر بأمور إيجابية
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قال وزير التجارة، الطيب زيتوني، إن الإنجازات على مدار 3 سنوات تبشر بأمور إيجابية تعكس المؤشرات وليست الخطابات.

كما أشار وزير التجارة، إلى أن   تطوير واستغلال المشاريع المنجمية من أولويات القطاع. قائلا “نراهن على   مناجم اميزور وغار جبيلات ومنجم فوسفات تبسة لجعل الجزائر رائدة على المستوى الدولي”.

وأوضح، زيتوني، أن الجزائر تتمتع ببنية تحتية، لكن يجب تطوير قدراتنا اللوجيستية وحان الوقت لاستغلال الطريق العابر للصحراء.

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