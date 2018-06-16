وزير التجارة : “بروسيات” بـ 20 مليون سنتيم للتجار المخالفين للمداومة يومي العيد

قال وزير التجارة السعيد جلاب،اليوم السبت،إنه سيتم فرض غرامات مالية بـ 20 مليون سنتيم، للتجار المخالفين لنظام المداومة الذي وضعته الوزارة تحسبا لعيد الفطر.

جلاب وخلال الزيارة الميدانية التي قادته اليوم إلى العاصمة،للوقوف على مدى تطبيق التعليمة الخاصة بنظام المداومة.

قال إنه سيتم إتخاذ إجراءات ردعية ضد كل التجار المخالفين للمناوبة يومي العيد.

وفي هذا السياق كشف الوزير عن تحرير غرامات مالية تصل الى 20 مليون سنتيم للتجار المخالفين للمناوبة.

وخلال حديثه عن نسبة الاستجابة للمناوبة،كشف وزير التجارة عن بلوغ نسبة الاستجابة الـ 99 بالمائة.

مشيرا الى أنه وتحسبا لعيد الفطر وتوفير مادة الخبز تم رفع نسبة مداومة الخبازين الى 78 بالمائة.

كما أكد الوزير أنه تم فتح أسواق الجملة للخضر والفواكه أمس الجمعة،أول أيام عيد الفطر.