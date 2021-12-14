وزير التجارة: بطاقية المنتوج الوطني ستحميه من المنافسة الخارجية

قال وزير التجارة كمال رزيق، أن المنتوج الوطني أصبح يأخذ مكانته حاليا، خاصة وأن الإقتصاد الجزائري بدأ ينهض. مشيرا أن سنة 2022 ستكون سنة إقتصاد مثلما ألّح عليه رئيس الجمهورية.

وكشف وزير التجارة خلال ورشة حول دور وزارة التجارة في الترويج للمنتوج الوطني وترقية الصادرات. أن البطاقية الخاصة بالمنتوج الوطني، ستحميه من المنافسة الخارجية. داعيا إلى الترويج للمنتوج الوطني الذي أصبح يأخذ مكانته حاليا.

وكشف في ذات السياق، أنه تم تسجيل فائض في الميزان التجاري بـ 1.04 مليار دولار. كما قدرت قيمة الصادرات خارج المحروقات شهر نوفمبر الفارط بـ 4.5 مليار دولار

وأضاف وزير التجارة، أن الرئيس أمر بإنشاء بطاقية المنتوج الوطني وهي مفعلة حالية. أين تم مراسلة جميع القطاعات حيث يتم العمل على حماية المنتوج من المنافسة الخارجية، داعيا المستوردين إلى ضرورة الولوج إلى البطاقية من أجل تفادي إستيراد المنتوجات الممنوعة.

وأوضح الوزير أن البطاقية الوطنية للمنتوج الوطني تضم أكثر من 10 آلاف و200 متعامل إقتصادي، و388 ألف منتوج وطني، مؤكدا في سياث ذي صلة أن سنة 2022 ستكون معركة للمنتوج الوطني و الحفاظ على القدرة الإنتاجية.

وأضاف الوزير، أنه سيتم إجراءات تعديلات في النصوص القانونية مما سيسمح بإزالة العراقيل والعواقب البيروقراطية. مشيرا إلى أنه تم تحيين 80 بالمائة من هذه القوانين من أجل إعطاء مناخ أعمال إقتصادي وجذاب للمتعامل الاقتصادي.

كما تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للتصدير خاصة وان هناك امكانات بشرية هائلة. و التنسيق مع مختلف القطاعات. وكذا القيام بعمليات الرقابة وقمع الغش. و توفير الدعم المادي من خلال صندوق الصادرات.

كما سجل المركز الوطني للسجل التجاري سنة 2021، أكثر من 346 ألف عملية منها 160 ألف عملية إنشاء جديد، و 88 الف شطب من السجل بسبب التوقف عن العمل.

كما تبين في السجل التجاري أن هناك 9648 تاجر اجنبي من مختلف الجنسيات وهو ما يدل على انفتاح السوق الجزائري نحو الخارج. مضيفا أن قاعدة البيانات للمنتوج تسطر الضوء على ترقية المنتوج وتطوره.

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