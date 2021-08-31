وزير التجارة: بوابة تندوف ستصبح نقطة قوتنا لإكتساح السوق الإفريقية

أكد وزير التجارة، كمال رزيق، إن منطقة بوابة تندوف، ستصبح نقطة قوتنا، في الغرب الجنوبي، من أجل الدخول إلى السوق الافريقية.

وأورد الوزير، في تصريحات صحفية، على هامش إشرافه على إنطلاق معرض الموقار بتندوف، اليوم الثلاثاء، إن شعار المعرض هذه السنة هو التصدير.

وأضاف رزيق: “نأمل من خلال تنظيم هذا المعرض والذي يعرف لأول مرة مشاركة عدد هائل من المتعاملين الاقتصاديين بأكثر من 100 مؤسسة، إن تصبح هذه المنطقة كبوابة لإفريقيا، نظرا للمكانة الخاصة لها”.

وتابع الوزير، إنه قد تم تنظيم المعرض في بداية الدخول الاجتماعي كرسالة إلى إخواننا التجار والصناعيين والفلاحين، بأن بوابة تندوف نحو افريقيا الغربية ستكون نقطة قوة لاكتساح منطقة إفريقيا الغربية.

وأشار رزيق، إلى الحضور الوزاري المهم، في هذا المعرض، بأزيد من 8 وزراء، موضحا: “هي رسالة منا للأهمية القصوى التي نعطيها لتصدير المنتوجات المعروضة للدول الافريقية”.

وتابع رزيق، إن هذا المعرض، يهدف إلى تعريف المتعاملين بالإمكانات الاستثمارية والتجارية والتسويقية لهذه المنطقة.

وكشف الوزير، عن إبرام شراكات واتفاقيات مع الدول الجارة في اطار رابح-رابح، اليوم الثلاثاء،على هامش المعرض، كما سيتم إبرام اتفاقيات أخرى يوم غد، معتبرا إن هذه الاتفاقيات بادرة خير للمنطقة التجارية الغربية وولاية تندوف.

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