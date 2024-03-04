وزير التجارة: تبذير 100 مليون خبزة في شهر رمضان

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أن التبذير يكثر خلال شهر رمضان بسبب اللهفة الزائدة لدى بعض المواطنين.

وأضاف الوزير على هامش إطلاق الحملة الوطنية ضد التبذير. ان وزارة التجارة تعمل على توفير كل السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان المعظم. داعيا المواطنين الى الاستهلاك العقلاني فقط.

وأشار وزير التجارة، إلى أن مصالح التجارة تعمل على محاربة معركة التبذير أين تم تسجل تبذير 100 مليون خبزة خلال شهر رمضان، بالإضافة كذلك إلى تسجيل تبذير 900 مليون خبزة سنويا ترمى.

وفي سياق صلة، أكد الوزير ان كل المواد الغذائية متوفرة في المحلات والأسواق، مؤكدا ان اعوان الرقابة يعملون من اجل مراقبة الأسعار وتفادي الاحتكار

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