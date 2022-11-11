وزير التجارة: تخصيص 38.5 مليار دينار لدعم السكر والزيت

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، عن تخصيص ميزانية قدرها 38.5 مليار دينار لدعم السكر الأبيض والزيت المكرر. في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وقال وزير التجارة خلال جلسة إستماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2023. أنّ مشروع قانون المالية الجديد خصّص للقطاع، 1 مليار دينار لصندوق تعويض مصاريف نقل البضائع إلى الجنوب. كما تندرج هذه المصاريف المرتقبة ضمن ميزانية التسيير الخاصة بقطاع التجارة بعنوان سنة 2023. والتي تقدّر بـ 57.38 مليار دينار. فيما بلغت ميزانية التجهيز ما يفوق 8.87 مليارات دينار.

وتقدّر قيمة الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع التجارة في إطار مشروع قانون المالية الجديد بـ 66.21 مليار دينار. وبخصوص ميزانية التجهيز، أوضح رزيق أن قطاعه بحكم الدور الفعّال الذي يلعبه في تنفيذ مخطط الحكومة. تحصّل على رخصة لتسجيل برنامج جديد بغلاف مالي إجمالي مقدّر بـ 2.15 مليار دينار”.

وأضاف وزير التجارة، أن البرنامج يتضمن تهيئة مخابر مراقبة النوعية وقمع الغش بأدرار وبشار وتمنراست بقيمة مالية قدرها 200 مليون دينار. واقتناء التجهيزات العلمية للبحث عن بقايا المبيدات في القمح لفائدة مخابر عنابة ووهران والجزائر بمبلغ قدره 200 مليون دينار. بالإضافة كذلك إلى إنجاز وتجهيز تسعة مقرات لمخابر النوعية والرقابة لقمع الغش بكل من إليزي وبني عباس وإن قزام. بالإضافة كذلك إلى المغير والمنيعة وتقرت وإن صالح وجانت وأولاد جلال بمبلغ إجمالي يبلغ 1.31 مليار دينار.

كما أكد وزير التجارة خلال عرضه لسياسة القطاع، أنّه سيواصل تشجيع الصادرات خارج المحروقات. ومرافقة المصدرين من خلال تقديم الدعم الضروري لهم لتحسين قدراتهم التنافسية. من أجل الوصول إلى 10 مليارات دولار كقيمة للصادرات الجزائرية خارج المحروقات بعنوان سنة 2023.

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