وزير التجارة: تخفيض أسعار 800 منتوج خلال رمضان

كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الطيب زيتوني، أنه سيتم تخفيض الأسعار لـ800 منتوج خلال شهر رمضان المعظم.

وأضاف وزير التجارة خلال إشرافه رفقة كمال مولى على ندوة صحفية حول مبادرة خفض الأسعار خلال شهر رمضان. تلتها زيارة إلى المعرض الخاص للمنتجات المخفضة التي بادر بها منخرطين بمجلس التجديد الإقتصادي الجزائري. أن ما يقارب 880 منتوج مخفض خلال شهر رمضان. مضيفا أن خفض مستوى التضخم هو أحد أهدافنا.

وأشار وزير التجارة، إلى أنه قد تم برمجة ما يقارب 600 سوق جواري على المستوى الوطني. داعيا تجار التجزئة الى الانخراط الطوعي لهذه المبادرة.

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