وزير التجارة: تضخيم الفواتير موجود وأغلب عمليات الإستيراد مشكوك فيها

قال وزير التجارة محمد بن مرادي، أنه لا يريد خلق بلبلة، لكن عمليات الاستيراد هي غالبا مشكوك فيها.

وأوضح بن مرادي أن وزارة التجارة متأكدة أن هناك ظاهرة تضخيم الفواتير، لا نستطيع ان أقدم مستوى هذا التضخيم، لكن نعمل مع هيئات دولية لمحاولة التحكم في حجمه.

وبخصوص الاستثمارات الخارجية المباشرة في البلاد، قال الوزير أنها تسجل تأخرا كبير، والجزائر تستقطب قلة من الاستثمارات الخارجية مقارنة ببلدان الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

وأشار بن مرادي الى ان الحكومة واعية بأن قانون تأطير الاستثمارات الخارجية يحتاج الى مراجعة.

ومن الضروري إيجاد طرق اخرى لاستقطاب الاستثمارات الخارجية خصوصا تلك التي تساعد في التصدير.

وفي تصريح صحفي على هامش اللقاء، قال الوزير أن المرسوم المتعلق بتعليق استيراد 851 منتوج سيتم إمضاءه من قبل الوزير الأول، احمد أويحيى، بعد إمضاء قانون المالية 2018.