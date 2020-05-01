وزير التجارة: ” تطبيق أقصى العقوبات على التجار المعتدين على أعوان الرقابة”

الوطني
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وزير التجارة: ” تطبيق أقصى العقوبات على التجار المعتدين على أعوان الرقابة”
بقلم إيمان عياش

استنكر وزير التجارة كمال رزيق ما تعرض له اعوان الرقابة من اعتداء في ولايتي معسكر وعنابة.

وقال الوزير إن ذلك فعل غير مقبول و مرفوض و لا يمكن السكوت عليه اطلاقا، ففي الوقت الذي يبذل اعوان الرقابة مجهودات جبارة لاستقرار الأسواق و تقديم سلع ومواد صحية للمستهلك يأتي أشباه التجار للاعتداء الجسدي على خيرة أبناء هذا الوطن.
و نندد الوزير على صفحته الرسمية فايسبوك بهذه الأفعال الهمجية وقال “انه لن نرضى الا بتطبيق أقصى العقوبات على هؤلاء أشباه التجار و لنا ثقة مطلقة في العدالة لحماية موظفي الوزارة أثناء أداء مهامهم البطولية في السوق رغم هذا الوباء الخطير .
وثمن كمال رزيق مجهودات موظفي الوزارة وقال انتم حقا مجاهدين ايضا في سبيل توفير مواد غذائية لأبناء هذا الشعب بنوعية وسعر مقبول.


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