وزير التجارة: تعليمات لتسهيل خروج سلع المتعاملين الإقتصاديين من الموانئ

ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، إجتماعا تنسيقيا لمناقشة القضايا المتعلقة بالقطاع، وجه خلاله تعليمات تقضي بتسهيل خروج سلع المتعاملين الاقتصاديين من الموانئ.

وحسب بيان لوزارة، فقد جرى الإجتماع أمس الأحد بمقر الوزارة، بحضور إطارات ومدراء القطاع، ومسؤولي الشركات والهيئات تحت الوصاية. أين أسدى وزير التجارة زيتوني جملة من التعليمات تتمحور حول ضرورة تحرير خروج السلع والبضائع والمعدات المتواجدة على مستوى الموانئ والموجهة للمصانع. خاصة المتحصلة على رخص الاستيراد” . بالإضافة كذلك إلى تسهيل خروج بضائع وسلع المتعاملين الاقتصاديين وعدم تعطيل مصالحهم. بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية للمتعاملين الاقتصاديين.

وفيما يتعلق بالتحضيرات الخاصة بشهر رمضان، أكد الوزير على مضاعفة الجهود لتموين الأسواق بكل المواد واسعة الاستهلاك. لاسيما مادتي الزيت الغذائي والسميد”. مع “إشراك كل الفاعلين والشركاء من منظمات وجمعيات مهنية”، حسب المصدر نفسه.

كما أسدى تعليمات بضرورة التفريغ الفوري لمخزونات الخضر، خاصة منتوج البصل، بهدف خفض أسعاره في السوق، وكذا الفواكه المخزنة”. و”مراقبة مدى تموين الأسواق الجوارية البالغ عددها 551 إلى غاية اليوم.، و”ضمان استمرار التزام التجار والمتعاملين الاقتصاديين بهدف كسر الأسعار والمضاربة”.

كما شدد زيتوني، خلال الاجتماع، على ضرورة تقديم احصائيات دقيقة للرأي العام الوطني، وفقا للبيان.

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