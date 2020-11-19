وزير التجارة: تعميم بيع الكمامات لدى التجار دون رخصة مسبقة

ترأس اليوم الخميس وزير التجارة كمال رزيق بمقر وزارة التجارة اجتماع بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وحسب بيان للوزارة، فقد خصص الإجتماع للمدراء الجهويين والمدراء الولائيين، بناء على تعليمات الوزير الأول لوزير التجارة.

وأضاف البيان، أن الوزير قدم خلال الاجتماع جملة من التعليمات الصارمة للمدراء بضرورة التواجد في الميدان على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

كما يجب التجند الكامل في هذا الظرف الصحي الخاص كما سبق وتجند كل إطارات وموظفي القطاع مع بداية هذه الجائحة.

كما شدد على متابعة تنفيذ كل الإجراءات التي أقرتها الحكومة للحد من تفشي الوباء والتنسيق الكامل تحت سلطة الولاة.

وأضاف الوزير أنه سيتم تعميم عملية بيع الكمامات لدى مختلف التجار دون رخصة مسبقة من القطاع لتخفيف الضغط على الصيدليات وجعل هذه الوسيلة الوقائية في متناول جميع المواطنين، مضيفا أن الأسعار يجب أن تكون معقولة.