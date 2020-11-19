وزير التجارة: تعميم بيع الكمامات لدى التجار دون رخصة مسبقة

ترأس اليوم الخميس وزير التجارة كمال رزيق بمقر وزارة التجارة اجتماع بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وحسب بيان للوزارة، فقد خصص الإجتماع للمدراء الجهويين والمدراء الولائيين، بناء على تعليمات الوزير الأول لوزير التجارة.
وأضاف البيان، أن الوزير قدم خلال الاجتماع جملة من التعليمات الصارمة للمدراء بضرورة التواجد في الميدان على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
كما يجب التجند الكامل في هذا الظرف الصحي الخاص كما سبق وتجند كل إطارات وموظفي القطاع مع بداية هذه الجائحة.
كما شدد على متابعة تنفيذ كل الإجراءات التي أقرتها الحكومة للحد من تفشي الوباء والتنسيق الكامل تحت سلطة الولاة.
وأضاف الوزير أنه سيتم تعميم عملية بيع الكمامات لدى مختلف التجار دون رخصة مسبقة من القطاع لتخفيف الضغط على الصيدليات وجعل هذه الوسيلة الوقائية في متناول جميع المواطنين، مضيفا أن الأسعار يجب أن تكون معقولة.
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