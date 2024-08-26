وزير التجارة: تنصيب لجنة متابعة التجارة الخارجية

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، عن تنصيب لجنة متابعة التجارة الخارجية.

وأكد وزير التجارة خلال كلمته على الأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية، لملف التجارة الخارجية. مشددًا على ضرورة تفعيل اليقظة الاقتصادية وتوجيه سياسة التجارة الخارجية بما يخدم مصلحة البلاد. خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والاستراتيجية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأوضح وزير التجارة، أن تفعيل هذه اللجنة يأتي تطبيقًا للمرسوم التنفيذي رقم 09-429، المتعلق بإنشاء اللجنة وتحديد تشكيلتها ومهامها وتنظيمها. مشيرا إلى أن الأعضاء الجدد قد تم تعيينهم بموجب قرار وزاري سيُنشر في الجريدة الرسمية. وستكون لهم عهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتضم اللجنة ممثلين عن 16 قطاع وزاري و12 هيئة رسمية.

وتتمثل المهام الأساسية لهذه اللجنة في متابعة وتحليل تدفقات المبادلات التجارية (الصادرات والواردات). واقتراح تدابير لإصلاح وضبط أنشطة التجارة الخارجية. بالإضافة كذلك إلى التقييم الدوري للمعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية. و• اقتراح تدابير جديدة تتعلق بترشيد الواردات. اقتراح تدابير في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات. ناهيدك عن تدابير لتسهيل التجارة الخارجية. و المساهمة في تحليل وتقييم الاتفاقيات التجارية. السهر على تحيين ومصداقية المعلومات الاقتصادية والإحصائية.

وأشار زيتوني إلى أن تفعيل هذه اللجنة يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها قطاع التجارة بالتنسيق مع القطاعات المعنية. بهدف تأطير التجارة الخارجية وتحقيق توازن في الميزان التجاري من خلال ترقية الصادرات خارج المحروقات وضبط الواردات لحماية الإنتاج الوطني.