وزير التجارة: توحيد أسعار الكراريس.. تسقيف كل المواد الواسعة الإستهلاك

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أن القطاع يتجه إلى تسقيف أسعار كل المواد الواسعة الاستهلاك .

وأضاف زيتوني خلال زيارته اليوم إلى ولاية المدية، أن هنالك تنسيق مع وزارة المالية لضبط اسعار المواد الواسعة الاستهلاك. مشسيرا إلى أنه تم إستيراد ما قيمته 75 مليون دولار من اللوازم المدرسية. وهناك خمس لوازم أساسية يتم إنتاجها في الجزائر 100 بالمئة.

وأشار الوزير إلى أن أسعار الكراريس المدرسية سيتم توحيدها وطنيا. كما أوضح أنه قد أعطى تعليمات لمصالح التجارة بالعاصمة باعطاء الأولوية بتسريع عملية جمركة اللوازم المدرسية .المستوردة على مستوى ميناء العاصمة.