وزير التجارة: “توسيع الشراكة مع المستثمرين التونسيين أولوية الحكومة”

قال وزير التجارة سعيد جلاب أن دائرته الوزارية، مستعدة من اجل توطيد العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع المتعاملين الإقتصاديين التونسيين.

وأفاد جلاب، اليوم الثلاثاء في لقاء عمل جمعه مع نظيره التونسي “عمر الباهي” على هامش الندوة الوطنية حول منطقة التبادل الحر الإفريقية، أن المحادثات متواصلة بين الجزائر وتونس في هذا المجال.

كما أوضح وزير التجارة أن الهدف من تواصل المحادثات هو خلق فرص شراكة واستثمار بين المستثمرين الجزائريين والتونسيين.

معربا بذلك عن نيته في رفع نسبة التبادل التجاري بين البلدين، ودعا وزير التجارة المؤسسات الجزائرية إلى عقد شراكات جديدة مع المتعاملين الاقتصاديين التونسيين.

من جهته ابدي وزير التجارة التونسي “عمر الباهي” عن ارتياحه تجاه الشراكات المقامة بين البلدين في جميع المجالات.

وذكر “عمر الباهي” بعلاقات الأخوة التي تجمع تونس بالجزائر، مشيرا في السياق ذاته أن الحكومة الجزائرية قدمت كل التسهيلات الاستثمارية أمام المستثمرين التونسيين.

مشيدا في ذات السياق عن المناخ الاستثماري المتاح للتونسيين بالجزائر، خصوصا وأن البلدين قد ابرما الاتفاق التجاري التفاضلي وكذا المعاهدة العربية.