قناة النهار وزير التجارة :” جزائر اليوم قوية بإقتصادها .. لهذا السبب” بقلم قناة النهار نشر في 18 جوان 2023 - 15:34 تجارة شارك غرِّد أرسل 18 0 وزير التجارة :” جزائر اليوم قوية بإقتصادها .. لهذا السبب” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9YDif اقرأ أيضا تيسمسيلت/ تأهب وإستعداد لأي طارئ حماية للثروة الغابية والزراعية من الحرائق قناة النهار 02 جوان مواطن من مستغانم يشيد بمجهودات الأمن بعد إسترجاع سيارته المسروقة بوهران قناة النهار 08 جوان وزير التربية : هذا هو موعد الإعلان عن نتائج إمتحان البكالوريا قناة النهار 11 جوان قالمة: ماجدة مترشحة لشهادة البكالوريا من ذوي الهمم تطمح إلى دخول مجال على النفس قناة النهار 12 جوان المسيلة : كاميرا تلفزيون النهار تزور جرحى حادث مرور خرمام بمستشفى بوسعادة قناة النهار 10 جوان إستمرار تساقط الأمطار الرعدية بكميات معتبرة .. قناة النهار 29 ماي تلمسان : قفزة نوعية في زراعة دوار الشمس لخلق إنتاج محلي من الزيوت قناة النهار 03 جوان مترشحة من العاصمة : "المات" لازم نخدمو فيها باش يطلع المعدل قناة النهار 12 جوان "طالع هابط: الشيخ النوي .. "ما تفهم والو في سكيكدة.. مع دخول موسم الإصطياف قطعوا الطريق قناة النهار 06 جوان رامي: درت غلطة حياتي كي حبيت نستورد من الخارج.. إحتالو عليا وخسرت كامل دراهمي قناة النهار 31 ماي