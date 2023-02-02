وزير التجارة: جلب طائرات خاصة لتصدير الخضر والفواكه نحو الخليج

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، عن جلب طائرات خاصة للبدء في عملية تصدير الفائض من الخضر والفواكه نحو الخليج.

وأورد الوزير، على هامش زيارة له إلى ولاية البليدة: “قرار رئيس الجمهورية بمنع استيراد فواكه والخضر أدى بالفلاحين إلى مضاعفة المنتوج والتفكير في التصدير”.

هذا وأشرف الوزير، صبيحة اليوم الخميس، على فعاليات انطلاق القافلة الوطنية التحسيسية حول نشاط التجارة المتنقلة.

وحملت القافلة شعار “أينما تكونوا نصل إليكم”. ويتم تنظيمها من طرف المركز الوطني للسجل التجاري وفروعه المحلية. خلال الفترة الممتدة من الخميس 2 فيفري إلى غاية 9 فيفري 202.

وتم إعطاء إشارة انطلاق هذه القافلة الوطنية من مقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ألجاكس وهذا على الساعة التاسعة صباحا.