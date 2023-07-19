وزير التجارة.. جلب كل المواد المستوردة من الخارج “بأسعار غالية” من الصين

قال وزير التجارة، الطيب زيتوني، اليوم الأربعاء، إن القطاع اتفق مع نظيره الصيني على استيراد كل المواد الأولية. التي تستورد من بلدان أخرى بأسعار مرتفعة.

كما أشار وزير التجارة، في تصريح لقناة الجزائر الدولية، إلى أنهتم الاتفاق كذلك على تحديد كل المواد المتوفرة في الجزائر. من أجل تصديرها إلى الصين.

وأكد الوزير، أن زيارة الوفد الجزائري إلى الصين، تأتي في إطار توطيد العلاقات العريقة والمتجذرة بين البلدين.

وأضاف زيتوني “نحن نأمل من الصين أن تحصن مكانتها كشريك أول في التجارة الجزائرية لأنها تحتل حاليا المرتبة الأولى بحجم تجاري كبير جدا”. مشيرا “هناك عدم توازن في التصدير والاستيراد في الجزائر”. تابعا “هناك اتفاق مبدئي حول تحديد خلال اللجنة المشتركة التي ستكون عما قريب قوائم المواد التي تصدر إلى الصين حتى يكون فيه موازنة بين التصدير والاستيراد”. “اليوم حجم التبادل يقارب 9 مليار دولار لكن هو مرجح لصالح الصينيين”.