وزير التجارة: حجز 1690 طن من المواد الغذائية.. إجراءات ردعية لمخالفي مداومة العيد

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أنه تم تسجيل خلال العشرين يوما من شهر رمضان، 120 ألف تدخل لأعوان التجارة وقمع الغش. أسفر عن حجز 1690 طن من مختلف المواد الغذائية.

وقال وزير التجارة الطيب زيتوني، خلال كلمة له بمناسبة تنظيم إجتماع تنسيقي مع مدراء القطاع الجهويين والولائيين. أنه تم تسجيل 20 ألف و523 مخالفة. أسفرت عن تحرير 19921 محضر رسمي. وحجز 1690 طن من المواد المختلفة بقيمة 100 مليون دينار. بالإضافة كذلك إلى تسجيل مبلغ أكثر من 6 مليوةن دينار بسبب عدم الفوترة. واقتراح غلق 887 محل تجاري.

أما فيما يخص المضاربة، فقد تم تسجيل 51 الف تدخل مكن من تسجيل 61 جنحة وتحرير 61 محضر متابعة قضائية. بالإضافة كذلك إلى حجز 681 طن من المواد واسعة الإستهلاك.

وأشار وزير التجارة، إلى أنه تم تسخير قرابة 51 ألف تاجر لضمان المداومة يومي عيد الفطر المبارك. وتوفير المنتجات ذات الإستهلاك الواسع. مضيفا أن الوزير الأول قد أسدى تعليمة إلى قطاع الداخلية والتجارة من أجل السهر على فتح المحلات وضمان المداومة خدمة لمصلحة المواطن.

كما كشف وزير التجارة في سياق ذي صلة، أن التجار المخالفين لبرنامج المداومة سيترتب عنهم إجراءات ردعية وقانونية على غرار المتابعات القضائية وغرامات مالية وغلق المحل التجاري. مؤكدا عدم التسامح مع هذه السلوكيات لأن تموين السوق من أولويات الحكومة. كما أن مراقبة فتح المحلات التجارية تكون إلى غاية مابع العيد.

من جهته دعا الوزير المدراء الولائيين والجهوين إلى ضرورة تبسيط الإجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية من خلال الإستيراد والتصدير ورقمنة التجارة الخارجية. بالإضافة إلى منضات ولائية محلية في كل الولايات من أجل التنسيق في العملية ومعالجة كل العرائض والطلبات. ناهيك عن المتابعة الميدانية لعمليات الاستيراد.

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