وزير التجارة: حصرية إستيراد البقول الجافة للديوان الوطني الجزائري المهني للحبوب

قال وزير التجارة كمال رزيق، أن حصرية إستيراد البقول الجافة بالنسبة للصناعيين ستكون للديوان الوطني الجزائري المهني للحبوب.

وأشار وزير التجارة خلال استضافته في التلفزيون العمومي، أن هذا القرار لم يتخذ سنة 2023 بل تم إتخاذه السنة الفارطة من قبل السلطات العليا في البلاد. حيث تم الشروع في تطبيقه على مدى شطرين. وتمثل الشطر الأول في حصرية إستيراد البقوليات من طرف الديوان المهني للحبوب. أو ما يعرف بالشراء من أجل البيع. وتم إعطاء الحصرية للديوان.

وأضاف وزير التجارة، أن الديوان المهني للحبوب إكتسب خبرة في الإستيراد “البيع على الحالة”. مضيفا أنه بإمكان أي تاجر جملة أو تجزئة الذهاب الى الديوان من أجل شراء البقوليات وبيعها. لذا إرتأت الحكومة عدم تطبيق الحصرية دفعة واحدة.

وأفاد الوزير، أن الشطر الثاني تم تطبيقه هذه السنة. حيث أن تطبيق هذا القرار يأتي بالتنسيق بين الصناعيين المهنيين البالغ عددهم 10 متعاملين والديوان الوطني الجزائري المهني للحبوب. من أجل أجل الإتفاق على طريقة تطبيق هذا القرار. مؤكدا أنه لم يتم منع أي مؤسسة من النشاط.

وأوضح وزير التجارة، أن الهدف من هذا القرار هو القضاء على شعبوية الإستيراد. خاصة وأنه في بعض الأحيان يتم إستيراد أحجام كبيرة وبمبالغ ضخمة. بالإضافة كذلك الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع المنتوج الوطني.

من جهته طمأن الوزير المتعاملين الإقتصاديين، أن كل ما يتعلق بتموينهم بالمادة الأولية ستصلهم 100 بالمائة. بالتنسيق مع برنامج الديوان ومدة استغراقه للأمر.

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