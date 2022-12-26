قناة النهار وزير التجارة : خط السكة الحديدية الجديد مكسب للإقتصاد الجزائري بقلم قناة النهار نشر في 26 ديسمبر 2022 - 11:39 وزير التجارة شارك غرِّد أرسل 118 0 وزير التجارة : خط السكة الحديدية الجديد مكسب للإقتصاد الجزائري إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/tdaWW اقرأ أيضا في الحلوة و المرة : أسرة مليئة بروح الدعابة "قاتلو إذا تحبني أرجع كيما في التسعينيات" 😂.. ترقبوها قناة النهار 21 ديسمبر وزير الصحة : مستشفى زرالدة سيدخل حيز الخدمة في القريب العاجل قناة النهار 15 ديسمبر قافلة مساعدات لفائدة العائلات المعوزة و الأشخاص بدون مأوى بمعسكر قناة النهار 25 ديسمبر باتنة.. للحد من الغش في المعدن الأصفر.. تجارة الذهب يطالبون بإستغلال تقنيات حديثة قناة النهار 18 ديسمبر مؤمن أيت قاسي: اليابانيين يملكون قاعدة تكوين ونجاح المنتخب الأول هو نجاح دوريهم قناة النهار 05 ديسمبر وفـ.اة 9 أشخاص وإصابة 41 آخرين إثر إنقلاب حافلة بالمسيلة قناة النهار 14 ديسمبر النهار تشارك سكان بدو الرحل بالمنيعة يومياتهم قناة النهار 07 ديسمبر اليوتوبر الجزائري سعيد ماموني: السفير إستقبلني في مكتبه والأمور ستكون في يد السلطات الجزائرية قناة النهار 08 ديسمبر محللي بلاطو النهار يعزون في وفـ ـاة محفوظ قرباج في كلمات مؤثرة قناة النهار 06 ديسمبر زين عامر: المنتخب المغربي كان الأحسن على أرضية الملعب وخاصةً من ناحية الإستحواذ قناة النهار 14 ديسمبر