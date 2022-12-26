وزير التجارة.. خط السكة الحديدية “تيسمسيلت-بوغزول-المسيلة” مكسب هام

قال وزير التجارة، كمال رزيق، إن خط السكة الحديدية “تيسمسيلت– بوغزول– المسيلة” الذي يبلغ طوله 290 كلم “مهم جدا”. كما أوضح الوزير، أنه فرصة سانحة لربط الولايات فيما بينها خاصة في نقل السلع.

وأشار وزير التجارة، إلى أن خط السكة الحديدية الجديد، مكسب للاقتصاد الوطني. وكذا ربط الولايات فيما بينها، متمنيا أن يتم استكمال جميع الخطوط الأخرى.

كما اعتبر رزيق هذا الخط، “انتصار كبير”، في إطار برنامج الحكومة، والذي يعود بمكاسب آنية.

ودشّن صبيحة اليوم الإثنين وزير النقل كمال بلجود خط السكة الحديدية الرابط بين “تيسمسيلت – بوغزول – المسيلة ” الذي يبلغ طوله 290 كلم.

وقال وزير النقل على هامش تدشين الخط، أن هذا الخط سبكون إنطلاقة حقيقة لفك العزلة عن بعض المناطق،داعيا المستثمرين إلى ضرورة التوجه والولوج إلى الولايات الداخلية والهضاب العليا والجنوب. خاصة وأن هذه المناطق باتت تضم شبكات تربطها بالسكة الحديدية والنقل والغاز وشبكات الطرقات والمطارات.

كما كشف وزير النقل، أن الولايات الداخلية والهضاب العليا وحتى الجنوبية. تتوفر فيها حاليا كل الشروط من أجل الإستثمار بها. خاصة تواجد المطارات بأغلب الولايات.

للإشارة فإن وزير النقل كان مرفقا بوزير الأشغال العمومية وكذا وزير الإتصال ووالي الولائة وحتى السلطات المحلية والعسكرية.

وستنطلق الرحلة الأولى على الخطّ غدا الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 عند الساعة الخامسة 05:00 صباحا. من محطة برج بوعريريج، مرورا بالمسيلة، الجلفة، بوغزول، وتيارت، وصولا إلى تيسمسيلت.

وتقدّر مدّة الرحلة الكاملة 4 ساعات و11 دقيقة. فيما تنطلق رحلة العودة من محطة تيسمسيلت، عند الساعة الرابعة والنصف 16:30 مساء.