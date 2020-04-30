وزير التجارة: دخول الأطفال الأقل من 16 سنة للمحلات التجارية ممنوع

كشف وزير التجارة كمال رزيق اليوم الخميس أن دخول الاطفال الأقل من 16سنة للمحلات التجارية ممنوع.

واشار الوزير إلى أنه سيتم سحب السجل التجاري من التجار الذين يخالفون هذه التعليمية مع تغريمهم غرامة مالية.

وقال وزير التجارة في تصريح خص به التلفزيون العمومي أنه تم اليوم غلق 3 محلات تجارية مختصة في بيع الحلويات على مستوى مدينة بوفاريك بالبليدة.

وجاء هذا الغلق لعدم إحترام أصحابها للإجراءات الوقائية إضافة إلى وجود عدد كبير من الزبائن داخل هذه المحلات.

كما أكد الوزير أنه سيتم ردع كل تاجر مخالف والعقوبة تتمثل في يحب السجل التجاري بصفة نهائية.