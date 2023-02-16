وزير التجارة: دخول 84 متعاملا في تصدير مواد التجميل سنة 2022

قال وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن صناعة مواد التجميل قطعت أشواطا كبيرة سنة 2022 بعد دخول 84 متعاملا مجال التصدير. و هذا بفضل تدابير الضبط التي اتخذتها السلطات العمومية.

وفي تصريح للصحافة على هامش افتتاح الطبعة الأولى للصالون الدولي لمواد التجميل “كوسميتيكا الجيريا 2023″، الذي تم تنظيمه بقصر المعارض. أشار وزير التجارة إلى أن القرارات التي تم إتخاذها في شهر سبتمبر 2021 من طرف رئيس الجمهورية بخصوص ضبط وتقليص فاتورة الإستيراد سمحت بتطوير قطاع صناعة مواد التجميل. بعد أن إنتقل من قطاع مستورد إلى قطاع مصدر.

وحسب الأرقام التي قدمها الوزير، قامت 84 شركة تنشط في القطاع بتصدير مختلف منتجاتها، بين مواد أولية و منتجات مصنعة، إلى 37 بلدا سنة 2022. بقيمة إجمالية تقدر بـ 2 مليون دولار. مشيدا بالمجهودات التي تم بذلها خلال سنة و نصف من طرف المتعاملين. كما أضاف أن هناك آفاق كبيرة تفتح أمام هذا القطاع بمختلف فروعه “الصابون ومنتجات الجسم وعطور”.

كما توقع الوزير تطور الشعبة في سنة 2023 في الإنتاج والتصدير. بالنسبة للشركات الناشطة في المجال البالغ عددها 3.500 شركة.

وأكد وزير التجارة، أنه “بحلول خمس سنوات ستدخل شعبة صناعة مواد التجميل الأسواق الإفريقية والآسيوية على وجه الخصوص. مشجعا المتعاملين في المجال على إبرام شراكات على الصعيد الدولي للإستفادة من مهارتها. بالنظر إلى أن قانون الإستثمار يضمن بيئة ملائمة لهذه الشراكات.

وعرفت الطبعة الأولى لصالون “كوسميتيكا آلجيريا 2023” الذي ستواصل إلى غاية يوم السبت المقبل مشاركة حوالي مائة عارض محلي وأجنبي من 12 بلدا. وستنظم في إطار هذه التظاهرة، محاضرات حول مواضيع متنوعة لصناعة مواد التجميل.

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