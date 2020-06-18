وزير التجارة.. دوريات رمضان كانت ضرورية لتنظيم الأسواق ولا ندرة في المواد الغذائية

قال وزير التجارة، كمال رزيق، إنّ الدوريات التي قام بها في مختلف الأسواق طيلة شهر رمضان ضرورية من أجل تنظيم الأسواق وأخلقة العمل التجاري.

وجاء تصريح وزير التجارة ردّا على أعضاء لجنة المالية والميزانية في سؤال حول تنظيم الأسواق والحد من المضاربة.

ونفى الوزير في هذه المناسبةوجود ندرة في المواد الغذائية، مؤكدا أن كميات السميد وغيره من المواد الواسعة الاستهلاك تكفي حاجة المواطن لشهور.

وذكر المسؤول الأول في القطاع، أن شهر رمضان لهذه السنة كان “أحسن” من السنوات الماضية، حيث كانت، حسب قوله، “هناك وفرة في الإنتاج رغم الظروف المالية و الصحية الصعبة الناجمة من جائحة كورونا” .

للاشارة، جاءت تصريحات الوزير أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2017، التي جرت أمس الأربعاء، برئاسة رئيس اللجنة طارق تريدي وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.