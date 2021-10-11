وزير التجارة: رسكلة النفايات تقلّص فاتورة الإستيراد ومورّد للعملة الصعبة

كشف وزير التجارة كمال رزيق، أن الاقتصاد الدائري هو نموذج اقتصادي يستجيب للعديد من القضايا والإشكالات التي تواجهنا اليوم. كما أنه يوفر المواد الأولية يقلص من فاتورة الاستيراد ومحاربة التبذير والاستغلال العشوائي للمنتجات غير القابلة للتحلل والمضرة للبيئة.

وأضاف الوزير على هامش إفتتاح الطبعة الخامسة للصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات، أن النموذج يفرض أن نكون مسؤولين اتجاه البيئة. مؤكدا أن الإقتصاد الدائري يبدأ من المنزل، ويلبي الإحتياجات الآنية للدولة يلبي الاقتصاد الدائري مقاربة الاحتياجات الانية

وأشار في سياق ذي صلة، أن وزارة التجارة تعطي أهمية كبيرة وقصوى لرسلكة النفايات، لأنها أصبحت مورد من موارد العملة الصعبة في الجزائر.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp