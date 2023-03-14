وزير التجارة: رفع التجارة البينية بين الجزائر وأفريقيا ضروري

قال وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، إن الحديد والصلب من الشعب المهمة التي تعول عليها الحكومة. من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي بالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. وهو رهان سيتم تحقيقه خاصة عند توفر مادة الاولية.

وأفاد وزير التجارة، لال افتتاح الصالون الدولي للحديد والصلب والمواد المنجمية بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة أن هذه الشعبة لها امكانات هائلة في تصدير.

وأشار رزيق أن إفريقيا مستقبلنا وفضاء للانتاج الجزائري. كما أن المعرض فرصة من من اجل ابرام اتفاقيات مع المتعاملين الافارقة.

وشدد وزير التجارة على ضرورة رفع التجارة البينية بين الجزائر وافريقيا.