وزير التجارة: رفع العقبات أمام المتعاملين لتطوير وتنويع الصادرات

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أنه تم رفع العقبات وتوحيد الرؤى بين السلطات العمومية والمتعاملين الإقتصاديين لتطوير وتنويع وزيادة حجم الصادرات خارج المحروقات.

وأضاف وزير التجارة خلال كلمة أثناء ورشة عمل حول الإجراءات المالية والجمركية لعملية التصدير. أنه يجب الإنخراط في سلاسل القيم العالمية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مؤكدا على ضرورة التغيير من خلال منهجية تشاركية وتشاورية مع الفاعلين في ميدان التصدير. والإنتاج للخروج بحلول عملية لتذليل الصعوبات للمتعامليين الإقتصاديين.