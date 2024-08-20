وزير التجارة: رقمنة شاملة للموانىء لضبط كل المواد المستوردة

قال وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أنه سيتم العمل على رقمنة شاملة للموانىء لضبط كل المواد المستوردة.

وأضاف وزير التجارة، أن الرقمنة ستتبع المواد المستوردة من لحظة انطلاقها من الموانئ الخارجية إلى غاية وصولها إلى الموانىء الجزائرية. لتسهيل عمليات المراقبة وضبط المواد المستوردة. مؤكدا على متابعة كل عمليات توزيع المنتجات والسلع من لحظة خروجها من المصانع وصولا إلى محلات التجزئة ضبطا لهامش الربح.