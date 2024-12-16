وزير التجارة: زيادة أسعار كوب القهوة في المقاهي غير مبررة!

قال وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الطيب زيتوني، إنه تم تعويض أكثر من 53 مليار سنتيم لمستوردي ومحولي ومحمصي القهوة. من أصل 150 مليار سنتيم دخلت السوق الجزائرية.

وكشف زيتوني خلال زيارته اليوم إلى ولاية المسيلة، أنه لا يوجد أي إشكال في قضية التعويض والأموال موجودة وكل من يقدم ملفه يتحصل على الدعم. مؤكدا أنه لا رجوع إلى الخلف في قضية دعم أسعار القهوة. والدولة ستضرب بيد من حديد لمعاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الجزائريين.

وطالب الوزير من أصحاب المقاهي إعادة النظر في سعر كوب القهوة. لأن الأسعار الحالية غير مبررة وإذا بقيت على حالها سنضطر لاتخاذ الإجراءات اللازمة.