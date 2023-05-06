وزير التجارة.. سجلنا العديد من التجاوزات والتأويلات

قال وزير التجارة وترقية الصادرات، طيب زيتوني، اليوم السبت، إن القطاع سجل الكثير من التفسيرات والتجاوزات والتأويلات.

كما أشار وزير التجارة إلى أن التجاوزات تم تسجيلها لدى العنصر البشري. موضحا إصلاح التجاوزات لا يمكن إلا إذا صلح العنصر البشري”.

في حين، دعا زيتوني، خلال لقائه الوطني مع إطارات وزارة التجارة في صفاكس، إلى تحسين الجودة. والشفافية في معالجة كافة الملفات، والاعتماد على الكفاءة والمردود الفردي كمعيار أساسي.

وكشف وزير التجارة، إلى أنه سيتم قريبا الانطلاق في مخطط تقويم و تكوين لكل الإطارات. لما يضمن بيئة عمل مناسبة تركز على تحفيزي والتكفل بالانشغالات وتوجيه المهارات وفق متطلبات الجودة.

كما طالب الوزير إلى بذل المزيد من الجهود السياسية التجارية المتجانسة والمنسجمة مع الانفتاح مع الاقتصاد العالمي. وتشجيع الإنتاج المحلي الذي يعتبر انطلاقة في نضال خلق الثروة.

وأيضا تجسيد مخطط التوزيع الذي يشمل أسواق الجملة، التي سيتم تعزيزها وإعادة تأهيلها كفائضات لوجيستيكية.

في حين، دعا زيتوني، إلى رفع وتيرة التنسيق مع وزارة الداخلية من أجل امتصاص السوق الموازية. واستعادة الناشطين فيها لدمجهم في الأسواق غير المستقلة.