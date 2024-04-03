وزير التجارة: سحب رخص الإستغلال للمضاربين في أسعار الموز

كشف وزير التجارة و ترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن الإستثمار في المساحات التجارية الكبرى يسمح بضبط السوق الوطني. خاصة من حيث وفرة المنتوجات و إستقرار الأسعار.

وقال وزير التجارة خلال زيارته أمس إلى ولاية تيزي وزو، وزيارته لعدد من المساحات التجارية من بينها سوق جملة لأحد الخواص. و الاسواق الجوارية التي افتتحتها السلطات المحلية بمناسبة الشهر الفضيل. أن الدولة تشجع الخواص على الإستثمار في إنجاز أسواق كبرى و فضاءات انتاج و تسويق و توزيع المنتجات .و بيع مما سيسمح بتقليص عدد المتدخلين في سلسلة التسويق بغية التحكم في الأسعار طوال السنة و يعود بالفائدة على الفلاح و المستهلك.

و بالتطرق لسعر الموز الذي عرف ارتفاعا في الفترة الاخيرة حيث فاق 450 دج/كغ. دعا الوزير كل من له يد في هذا الارتفاع للتعقل. محذرا من مغبة إتخاذ إجراءات ضد المضاربين من بينها سحب رخصة الاستيراد. مضيفا أن المضاربين “يطبق عليهم قانون مكافحة المضاربة غير الشرعية”.

و لدى تقييمه لنشاط الأسواق الجوارية التي افتتحت عبر جميع أنحاء الوطن خلال شهر رمضان وتموين السوق. بالمواد الواسعة الاستهلاك لضمان توفيرها بأسعار معقولة وتجنب أي ندرة. أكد الوزير أنه تم بلوغ 95 في المائة من الأهداف المسطرة من قبل قطاعه.