وزير التجارة: سنعمل إبتداء من اليوم على قطع رأس العصابة في القطاع

تعهد وزير التجارة، كمال رزيق، على العمل إبتداء من اليوم على قطع الطريق أمام العصابة المتوغلة في القطاع.

وقال رزيق، اليوم السبت، “عهد الضرب من حديد لهذه العصابة قد بدأ في قطاع التجارة”.

وأضاف “من يريد الوقوف معي وقفة رجل، فليبقى معي، ومن يرى نفسه خائف من هذه العصابة، فأنا أنصحه من مغادرة القطار”.

وإعتبر رزيق أن “قطاع التجارة بدأ مسارا جديدا في قطار جديد”، وقال “إن القطار لن يتوقف إلا بعد القضاء على جميع فروع العصابة، التي إستوطنت في القطاع التجاري”.

وتعهد وزير التجارة قائلا “أقسم بالله أنه إبتداء من اليوم ستقطع رؤوس العصابة”.

وأشار رزيق في السياق ذاته، أن ملفات كثيرة سيتم التطرق إليها الواحد تولى الآخر، “سنبدأ بملف الحليب، ثم سيأتي الدور على ملف الخبز وملفات أخرى”.