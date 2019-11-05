وزير التجارة سننشئ هيئة وطنية للرقمنة لدعم الشركات الناشئة

كشف وزير التجارة سعيد جلاب عن إنشاء هيئة وطنية للرقمنة لدعم مبادرات المؤسسات في قانون المالية 2020.

وقال جلاب أن هذا الإجراء جاء من من أجل تكريس الثقافة المقاولاتية لدى الشباب، مشيرًا إلى وجود 03 مناطق تكنولوجية ستكون حاضنة للشركات الناشئة.

و أوضح ذات الوزير، أنّ هدف مصالحه هو تجميع الطاقات الشبانية الخاصة “بستار توب” لدخولها في الإقتصاد الوطني.

وأضاف أنّ الوزير الأول قد اتخذ إجراءات جريئة في قانون المالية 2020، لكي تكون للمؤسسات الناشئة محيط بيئي تنمو فيه، خاصة ما تعلق منها بالإعفاء الجبائي.

كما سيتم حسب جلاب إنشاء صندوق خاص بتنمية المؤسسات الناشئة “ستار توب”.