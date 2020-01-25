وزير التجارة.. سيعود رمضان شهر الرحمة والعبادة وليس الربح السريع

قال وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم السبت، أن المضاربين يستغلون شهر رمضان، للربح السريع على ظهر الشعب الجزائري.

وأفاد كمال رزيق، أن الشعب الجزائري، يريد العيش والفرح، مشيرا إلى أن “في كل مرة يحب أن يفرح تنزل عليه المشاكل”.

مضيفا “ونحن متوقفين.. لا وزراة الفلاحة ولا التجارة قادرتان تسوية الموضوع”.

وأوضح، رزيق، خلال لقائه برؤساء الغرف والمصدرين، أن التاجر الذي لم يربح خلال الـ9 أو 12 شهرا يريد الربح خلال الشهر الفضيل.

وأشار الوزير، إلى أن في كل دول العالم يكون رمضان شهر الاستفادات، إلا في الجزائر يصبح شهر المشاكل.

وأفاد المتحدث، أن رمضان خلال هذه السنة، سيعود شهر الرحمة، العبادة، الصلاة، التراحم، قائلا “ونحن سنكون واقفين كي نجعله هكذا”.

وأضاف وزير التجارة “لن نسمح لا لتاجر أو خضار أو لبان أو مهما كان أن يربح فوق ظهر المواطن”.

ووجه الوزير لمدراء التجارة، ان أمامهم عمل كبير في رمضان، مشيرا إلى أن الأمر من واجبهم وليس “مزية” في الشعب.