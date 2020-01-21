وزير التجارة: ضرائب عالية على كل منتوج يتم استيراده وهو ينتج محليا

أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أنه سيتم فرض ضرائب عالية جدا على كل منتوج يتم إستيراده وهو ينتج محليا.

وقال رزيق، اليوم الثلاثاء في تصريح له على هامش لقاء حول التصدير، “حماية المنتجين المحليين أولوية وزارة التجارة، لكن نشترط عليهم ألا يرفعوا الأسعار”.

وأضاف قائلا “نحن بدورنا سنفرض ضرائب عالية عما يتم إستيراده من نفس ما تنتجون”.

كما شدد وزير التجارة على ضرورة خلق فضاءات تجارية كبرى، وقال “نحن نعول على القطاع الخاص لإنشائها”.

وأوضح رزيق قائلا “نحن نعاني من مشكل التسويق لمنتجاتنا في الخارج، لأننا لا نعرف التسويق، نعتقد أن تسويق المنتج في السوق المحلي نفسه في الأسواق العالمية”.

وأضاف “التسويق الخارجي يتطلب تقنيات الدولة، لكن المصدر هو من عليه أن يضبط منتجاته حسب متطلبات الأسواق الخارجية”.

وأوضح مخاطبا المنتجين “نحن هنا لمرافقتكم”.