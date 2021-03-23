وزير التجارة: عقوبات صارمة في حق من يبيع مادة الزيت المدعم فوق سعرها المقنن

كشف وزير التجارة كمال رزيق اليوم الثلاثاء عن عقوبات صارمة في حق من يبيع مادة الزيت المدعم فوق سعرها المقنن.

وأوضح الوزير خلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار أن هناك 12 نوعا من الزيت منهم 10 أنواع مدعمة ومسقف سعرها بـ 600 دينار.

وفي رده عن نذرة مادة الزيت قال الوزير ان هناك عصابة إفتعلت الأزمة من أجل المضاربة والإحتكار.

وواصل الوزير أن نفس العصابة هي التي روجت للإشاعات العام الماضي فيما يخص مادة السميد وزعت البلبلة في السوق الوطنية والمستهلك.

وقال الوزير انه أسدى تعليمات للولاة ابلتنيسق مع الشركات المصنعة للزيت وتوزيعه في اوقات الحجر من أجل إمتصاص الازمة.

وتابع الوزير قائلا ان اوزمة الزيت في البلاد بدأت في اكتوبر 2020 ولم يشعر بها المواطن لأن الوزارة كانت تتدخل في كل حين.

وأكد الوزير انه تم حجز 20 ألف لتر من زيت المائدة في إطار محاربة المضاربة خلال يومين فقط.