وزير التجارة: عقوبات على أصحاب المحلات التي لا تتوفر على المواد الغذائية

كشف وزير التجارة الطيب زيتوني، أنه تم تسخير أكثر من 52 ألف تاجر من أجل المداومة أيام عيد الأضحى المبارك. كما تم تسخير 4 آلاف تاجر في العاصمة.

وقال وزير التجارة في تصريح لتلفزبون “النهار”، على هامش الخرجة التفقدية لنظام المداومة أول أيام عيد الأضحى المبارك بالمقاطعة الإدارية لباب الواد والرويبة. أنه تم تسخير 4 آلاف تاجر بالعاصمة لضمان المداومة وتوفير المواد الأساسية للمواطنين.

وأوضح وزير التجارة في ذات السياق، أنه تم تسخير ألف عامل لمراقبة المحلات التجارية وكشف المتحايلين. مشيرا في سياق ذي صلة، أن وزارة التجارة في كل مناسبة تعطي إحصائيات المداومة والتجار المفتوحة محلاتهم. غير أنه إنتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة فتح المحلات التجارية دون توفير المواد الأساسية. مؤكدا أن التاجر الذي يفتح محله ولا تتوفر لديه المواد الغذائية فهو مغلق بالنسبة للوزارة وستطبق عليه عقوبات أشد من تلك التي تطبق على غالق المحل وغير المداوم.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تحرص على توفير المواد الأساسية الغذائية للمواطنين خلال ايام العيد من أجل تفادي الندرة. مؤكدا أنه تم تسخير أعوان النظافة أيضا من أجل جمع جلود الأضاحي واستعمالها في الصناعة من أجل التقليل من الإستيراد.