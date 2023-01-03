وزير التجارة عن الألوان.. يجب القضاء نهائيا على هذه المنتوجات

قال وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن قطاعه يسعى للقضاء والتصدي نهائيا للمنتوجات التي تحمل الألوان والرموز تمس بالعقيدة. مشيرا إلى أن إطلاق الحملة التحسيسية يهدف إلى توحيد كل جهود الفاعلين بالمجتمع حتى يساهم الجميع في حماية المستهلك.

كما أكد وزير التجارة، أن حماية المستهلك تنطلق من نفسه بحد ذاته، والذي يجب أن لا يقتني مثل هذه المنتوجات. ثم المتعامل الاقتصادي الذي يلتزم بعدم استيرادها أو صناعتها. ثم تأتي مصالح الرقابة المختلفة للاضطلاع بدورها الرقابي والوقائي في حماية المصالح المادية والمعنوية للمستهلك.

وشدّد رزيق على هامش إطلاق الحملة التحسيسية حول المنتجات التي تحمل الألوان والرموز، على أن حماية المصالح المعنوية للمستهلك الجزائري هي مسؤولية الجميع. “فلابد التصدي لانتشار الألوان والرموز والشعارات التي تحمل نفس الإيحاءات التي تهدف إلى تكريس نفس الأفكار خاصة لدى الفئات الناشئة”. مشيرا إلى أن هذه الظاهرة لا تمس فقط المنتجات وإنما حتى البرامج التلفزيونية والأفلام والألعاب والتطبيقات الالكترونية.

كما أشار وزير التجارة، إلى “الدور الهام المنتظر أن تقوم به التنظيمات المهنية والمجتمع المدني خاصة جمعية حماية المستهلك”. من خلال “توعية الأعوان الاقتصاديين الناشطين بمسؤولياتهم في استيراد وعرض منتوجات تتعارض مع المصالح المعنية للمواطن”.

وأشرف وزير التجارة، اليوم الثلاثاء، على الانطلاق الرسمي للحملة التحسيسية الوطنية حول “المنتوجات التي تحمل رموز وألوان. التي تمس بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري” التي اطقتها وزارة التجارة وترقية الصادرات وتدوم أسبوع.

وحسب بيان ذات الوزارة هذه الحملة أطلقت من أجل نشر الوعي لدى المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين. “حول المخاطر والعواقب السيئة التي تنجر عن تداول مثل هذه المنتوجات في السوق الوطنية”.