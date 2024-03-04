وزير التجارة: غلق المحل وتعليق رخص الإستيراد ضد كل من يرفع سعر اللحم المستورد

كشف وزير التجارة و ترقية الصادرات الطيب زيتوني. أن الدولة بالمرصاد ضد كل من يرفع أسعار المواد الغذائية خاصة المدعمة والمسقفة.

وأشار وزير التجارة على هامش إطلاق الحملة الوطنية ضد التبذير. أن اعوان التجارة يراقبون كل مايسمح من أجل تفادي المضاربة والإحتكار. مضيفا أن هنالك7 آلاف عون ولمراقبة 2 ملاين تاجر غير أنه تبقى هناك ثغرات.

وأوضح في سياق ذي صلة، أن المواطنين عليهم بالتبليغ عن التجار الذين يرفعون سعر المواد خاصة اللحوم المستوردة ، مشيرا إلى أنه تم الشروع في عزل التجار المضاربين الإنتهازيين والمحتكرين. لان هنالك عمل كبير تقوم به مصالح التجارة من أجل السيطرة على شبكة التوزيع والأسعار ومراقبتها. خاصة المواد المدعمة كالزيت، السكر، السميد والحليب المبستر

وأشار زيتوني إلى أنه تم غلق العديد من المحلات بسبب بيع اللحوم المستوردة بأسعار فوق سعرها المحدد ب 1200دج. كما تم نزع رخصة الأستيراد للمستوردين. و نزع المادة من نقاط البيع وحجزنا كميات كبيرة من اللحوم.