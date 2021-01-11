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وزير التجارة: فتح خمسة أسواق جهوية لتجارة الجملة للمواد الغذائية عبر الوطن

الوطني
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وزير التجارة: فتح خمسة أسواق جهوية لتجارة الجملة للمواد الغذائية عبر الوطن
بقلم أمينة داودي

كشف وزير التجارة كمال رزيق، أنه سيتم فتح خمسة أسواق جهوية لتجارة الجملة للمواد الغذائية عبر الجهات الأربع للوطن.

وحسب بيان للوزارة، فإن الأسواق سيتم فتحها بين سنتي 2021/2022 لتسهيل عمليات التوزيع وخفض كلفة النقل وفتح مناصب عمل جديدة.

وقام وزير التجارة اليوم الإثنين بخرجة ميدانية فجائية لسوق الجملة للمواد الغذائية ببلدية السمار.

ووأضاف البيان، أن الوزير عاين توفر المواد الغذائية الأساسية في السوق وحالة الأسعار خاصة للمواد الغذائية المدعمة.

كما تحدث الوزير مع مختلف تجار الجملة حول ظروف العمل والتوزيع.


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