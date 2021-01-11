وزير التجارة: فتح خمسة أسواق جهوية لتجارة الجملة للمواد الغذائية عبر الوطن

كشف وزير التجارة كمال رزيق، أنه سيتم فتح خمسة أسواق جهوية لتجارة الجملة للمواد الغذائية عبر الجهات الأربع للوطن.
وحسب بيان للوزارة، فإن الأسواق سيتم فتحها بين سنتي 2021/2022 لتسهيل عمليات التوزيع وخفض كلفة النقل وفتح مناصب عمل جديدة.
وقام وزير التجارة اليوم الإثنين بخرجة ميدانية فجائية لسوق الجملة للمواد الغذائية ببلدية السمار.
ووأضاف البيان، أن الوزير عاين توفر المواد الغذائية الأساسية في السوق وحالة الأسعار خاصة للمواد الغذائية المدعمة.
كما تحدث الوزير مع مختلف تجار الجملة حول ظروف العمل والتوزيع.
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