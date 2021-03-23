وزير التجارة: فتح فضاءات تجارية للبيع بالصولد قبل رمضان وتمتد حتى أيام العيد

أعلن وزير التجارة كمال رزيق اليوم الثلاثاء فتح فضاءات تجارية للبيع بالصولد قبل رمضان وتمتد حتى أيام العيد.

وطمأن الوزير خلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار ان السلع والمواد الإستهلاكية ستكون متوفرة وبكميات ضخمة في رمضان هذه السنة.

وقال الوزير ان تم دراسة كل الامور بخصوص رمضان من خلال لجنة وطنية من مختلف القطاعات للوقوف على توفر السلع.

أما فيما يخص الأسعار قال الوزير أن الاسعار المسقفة تبقى كما هي والوزارة تتدخل في حال لم يكن كذلك.

في حين لأول مرة وإبتداء من آخر أسبوع لشهر شعبان سيتم فتح بما يسمى الصولد والبيع بالتخفيضات.

وواصل الوزير أن العملية ستمتد طيلة شهر رمضان ويومي العيد.

كما سيتم فتح فضاءات تجارية للبيع بالصولد ودعا الوزير التجار للإنظمام لهذه العملية.