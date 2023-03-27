وزير التجارة: في هذه الحالة ستستمر الأسواق الجوارية طوال السنة

تحدث وزير التجارة، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، عن إمكانية استمرار الأسواق الجوارية طوال السنة.

وقال وزير التجارة إن الجزائر تحوز على العديد من الأسواق الخاصة والعمومية. كما أن هناك برنامج لفتح 550 سوق تجاري، تم لحد الساعة فتح أكثر من 400 منها في العديد من البلديات.

وأضاف الطيب زيتوني في ذات السياق “إذا وجدنا أن الأسواق ستكسر الأسعار تكسر المضاربة لما لا نذهب الى توفيرها طيلة السنة”.

كما كشف وزير التجارة أن هناك طلب متزايد على مواد اساسية معينة كالزيت. ولهذا السبب يتم ضح 4900 طن يوميا، والتي لا يمكن توزيعها اذا لم يكن هناك أسواق جوارية.

وتابع في ذات السياق “أضفنا 551 سوق فتحت منها 475 سوق على مستوى كل دائرة. هذه الاسواق تمكن من تقريب المادة من المواطن فيها البيع الترويجي”.

وأورد المتحدث “الاسواق الجوارية هي اسواق موسمية لكسر الاحتكار والتحكم في الاسعار. نحن بحاجو إلى أسواق عصرية لاستيعاب كتلة التجارة غير الشرعية في الاسواق. وإذا استدعت الظروف لكسر الاحتكار وتخفيض الأسعار ستستمر طوال السنة”.